Постановление мэра Сергея Шелеста появится в ближайшее время.

В Омской области начался отопительный сезон. Как рассказал министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко, к теплу подключили дома в шести районах. Речь идет о Нижнеомском, Большеуковском, Калачинском, Павлоградском, Полтавском и Тевризском районах. Сначала подключат объекты социальной сферы, а потом уже жилые дома.

Как уточнили «Омск-информу» в мэрии, в детских садах и школах уже начали запускать тепло. Батареи в жилых домах станут теплыми чуть позже.

– Постановление мэра Сергея Шелеста о начале отопительного сезона на подходе, появится в ближайшее время, – пояснили редакции в городской администрации. – Для запуска отопления на социальных объектах никаких документов не требуется.

Впрочем называть конкретную дату старта отопления не стали. Конкретика по подключенным к теплу социальным объектам появится чуть позже. «Омск-информ» следит за развитием событий.