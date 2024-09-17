В целом по стране проект запускается в 10-й раз. Участвуют в нем как новички, так и опытные предприниматели.

В Омском ГАУ стартовала образовательная программа «Школа фермеров». Омская область в четвертый раз стала частью масштабного федерального проекта. В целом по стране эта практика реализуется уже 10 лет.

«Школа фермера» представляет собой эффективную площадку, позволяющую закрепить компетенции бизнесмена аграрного сектора. Для желающих развиваться в профессии созданы условия от профильных министерств, региональной власти, вузов, бизнеса и фермеров. В процессе обучения начинающие и уже имеющие опыт фермеры приобретут новые знания, которые позволят запустить агробизнес с нуля или вывести фермерское хозяйство на новый уровень. Обучение фермеров проводится за счет средств Россельхозбанка. Конкурсный отбор в этом году прошел 31 слушатель.

Проректор по экономике и информатизации Омского ГАУ Виталий Помогаев рассказал участникам про стартовавший проект.

– «Школа фермера» – уникальный проект, в котором образовательные программы разрабатываются под реалии текущей экономической ситуации и в соответствии с государственными приоритетами. Так, к примеру, вы будете изучать экономику в условиях импортозамещения, агротуристический бизнес и другие, – отметил Помогаев.

Для подготовки образовательных программ привлекались специалисты из финансовой отрасли, производства, сферы госуправления. Помогаев поздравил участников проекта с успешным прохождением конкурсного отбора и пожелал удачи в обучении.

Формирование образовательного проекта реализуется при участии министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области. В частности, при организации учебных планов, в выборе приоритетных специализаций и отборе площадок из числа ведущих предприятий АПК для проведения выездных занятий.

На старте проекта присутствовал замминистра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Филонов.

– Каждая волна проекта индивидуальна, некоторые проекты вызвали наш огромный интерес своей необычностью, поэтому мы, как члены жюри, задавали вам, участникам, много вопросов, – напомнил чиновник.

Председатель Омской областной профсоюзной организации работников АПК Владимир Калашников рассказал о преимуществах данного проекта. В частности, площадка имеет качественные теоретические и практические знания, позволяя развиваться в аграрном секторе как начинающему, так и опытному предпринимателю.

– Кто-то из вас пришел получить теоретические знания, кто-то обладает хорошими практическими навыками. Теория без практики, так же как и практика без теории, невозможна. В «Школе фермера» вы сможете совместить теорию с практикой и получить недостающие знания, – сообщил Владимир Калашников.

В завершение встречи новые ученики получили подарки с символикой университета, которые пригодятся в процессе обучения.