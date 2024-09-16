Управляющий торговой точкой назвал дату ее открытия после ремонтных работ.

В центре Омска, по адресу Лермонтова, 20, планируется появление второго магазина спортивного питания DFS, рядом с первой торговой точкой этой же сети. Об этом «Омск-информу» сообщил управляющий этим магазином Сергей. Сейчас на месте будущей торговой точки развернулись строительные работы.

– Многие говорят о том, что на месте стройки будет кофе с булочками навынос. Но это не так. Это расширение нашего магазина, который также будет про спортивное здоровое питание. Все то же самое, что и здесь, – рассказал управляющий магазином DFS корреспонденту редакции.

Также управляющий объяснил, зачем магазину «близнец» поблизости. И назвал, когда примерно откроется торговая точка.

– Пришли к решению расширяться, потому что все больше запросов приходит от покупателей и для реализации этого нужно место побольше. Планируется добавить в ассортимент товаров зарубежных и отечественных производителей. Ориентировочно открытие через пару месяцев, – пояснил Сергей.

Ко всему прочему руководитель пообещал оборудовать детскую площадку и помпезное открытие.

– Площадь нового помещения составляет приблизительно 15–20 квадратных метров. В локации перед магазином планируется небольшая детская спортивная площадка и наш большой широкий магазин. Сейчас решаем вопрос с программой: провести дегустацию спортивного питания или детский конкурс, – заключил управляющий магазина DFS.

Отметим, что в Омске работают три магазина компании, в Советском, Кировском и Центральном округе.