Издатель предпринял отчаянную попытку высказаться о продаже ресурса, но материал не провисел на его бывшем сайте и 15 минут.

Сегодня, 16 сентября, на сайте БК55, появилось прощальное послание теперь уже его бывшего владельца ресурса и его главного редактора Сергея Сусликова. Материал вышел под крайне креативным заголовком «В Омске» и был проиллюстристрирован снимком объездной дороги в одном из российских регионов. Публикация была озаглавлена «Сергей Сусликов: «Зачехлять перо журналиста не собираюсь» и преследовала цель объяснить продажу ресурса известному строителю Шамилу Шихмирзаеву.

– Для чего Шамилю понадобился мой БК55, я не знаю. Но в любом случае желаю ему и коллективу редакции удачи! Почему я продал сайт? Скоро пойдет 75-й. Как говорится, пора и «бренные пожитки» собирать. Или, как там в Евангелие, время разбрасывать камни и время собирать их, – написал Сергей Сусликов. – Разбрасывать пришлось немало, а теперь вот планирую привести в порядок некоторые дела и обязательно написать книгу, на которую потребуется пару-тройку лет, это точно. Ну, и главное, о чем давно мечтал: хочу пожить жизнью, которой никогда не знал, – жизнью обычного человека с его маленькими нехитрыми радостями.

Сусликов также сообщил, что собирается поработать собственным корреспондентом по Омской области от некоего федерального СМИ. Его объемный монолог провисел на сайте не более 15 минут. Материал оперативно сняли и удалили с сайта БК55.

Можно предположить, что разместить прощальное послание экс-владельцу БК55 помогли его бывшие подчиненные. Новые собственники портала увидели материал и дали команду его удалить.