На сайте «БК55» героями становятся люди с криминальным прошлым, горе-бизнесмены, воры и даже убийцы.

Учредитель и главный редактор омского портала «БК55» Сергей Сусликов на страницах своего ресурса поставил на поток отмывание репутации преступников и бизнес-неудачников, делая из них героев. Об этом в своем материале «БК55. Где отмывают репутацию омских преступников» заявил Виталий Ганнащук, журналист, учредитель и главный редактор издания «Блог омских расследований». Лицам, у которых другие издания побрезгуют взять комментарий, на «БК55» посвящают статьи, репортажи, берут у них интервью, делают людьми года.

А потом один из этих «героев» берет обрез и в упор расстреливает человека. Другой участвует в мутных финансовых схемах. Третий, фермер всея Руси, оказывается должником с большим списком исполнительных производств. Но, видимо, такие герои и нужны Сусликову.

Сегодня он лепит героя из фермера Геннадия Руля, человека, за которым тянется целый неприглядный ворох: банкротства, долги, суды, уголовное дело и тюрьма. Как выяснил Виталий Ганнащук, в разные годы Руль был руководителем ООО «Грейн», «Сибирь-Агро», ОАО «Золотая Нива», соучредителем ООО «Соверпром-Т». Все эти предприятия к настоящему моменту ликвидированы. В ООО «Кольцовское» «лучший фермер Омской области» работал директором с августа 2016 года по начало 2018-го. За это короткое время прибыль компании упала более чем в сто раз. Науправлял…

Жена фермера, неизвестная широкой общественности, Таисия Руль руководила как минимум шестью компаниями, была участником как минимум четырех юридических лиц, и все они ликвидированы. Это «Руль и К», «Сибирь», ООО и ЗАО «Полюс», «Елена, Риг», «Росток», «Племзавод Первомайский». Согласно базе исполнительных производств судебных приставов, Таисия Руль должна государству около 2 млн рублей. Ее муж – около 25 млн рублей, которые через арбитражный суд взыскало ООО «Агросистема», поставлявшая Рулю минеральные удобрения и средства защиты. Долг до сих пор не выплачен.

А для тех, кто, начитавшись «БК55», думает, что Геннадий Руль кристально чист с юридической точки зрения, Ганнащук напоминает, что в начале 2000-х годов налоговая полиция вела расследование против руководства АО «Золотая Нива», которого в тот период возглавлял «герой». Следствие шло по пункту «в» части 3 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана либо злоупотребления доверием ранее судимым за аналогичное деяние). Претензии касались уплаты страховых взносов в пенсионный фонд.

– Во второй половине нулевых Руля осудили за тяжкие преступления. Есть приговор, вступивший в законную силу, то есть истина установлена. Руль не смог оправдаться даже в Верховном Суде России. Он пробыл в колонии порядка 2,5 лет, – пишет Виталий Ганнащук.

И такой человек становится героем публикаций на «БК55», вместе с Сусликовым ведет отчаянную борьбу против прихода в Калачинский район крупного инвестора. В итоге бизнесмен, готовый вложить в строительство птицефабрики 30 млрд рублей, оплеван комментаторами. А горе-фермер с уголовным прошлым почитаем, уважаем и ценим? Кривое зеркало, не иначе.

В январе этого года Сусликов принялся отмывать репутацию скандально известного Хабулды Шушубаева, обманувшего сотни дольщиков «Ясной Поляны» и в 2018 году приговоренного к 4,5 года колонии общего режима и штрафу 900 тыс. рублей за растрату в особо крупном размере.

Как было установлено следствием и доказано в суде, будучи фактическим руководителем ООО «РоКАС», он привлек средства более 300 дольщиков для строительства жилых домов и из этих денег потратил на собственные нужды более 50 млн рублей. Из тюрьму горе-строитель вышел в октябре 2020 года по УДО, был признан банкротом и до сих пор должен государственному Фонду развития территорий свыше 70 млн рублей.

Около месяца назад выяснилось, что Шушубаев выступал посредником Сусликова и фактически вымогал 20 миллионов с того самого инвестора, которого уже травят на «БК55». Причем сам Сусликов сдал его общественности, когда о схеме вымогательства стало известно широкой публике. Такие нравы у этих людей.

Ну и третий герой, репутацию которого профессионально отмывал Сергей Сусликов, – «омский Мимино» Вадим Остапов. Человек года – 2017 в тогда еще выходившем журнале «Бизнес-курс».

– В 2017 году редакция сделала человеком года Вадима Остапова, который уже на тот момент приблизительно 5 лет занимался незаконным оборотом огнестрельного оружия, – пишет Виталий Ганнащук. – Редакция героизировала подпольные перевозки, которые Остапов организовал в регионе. Вскоре после признания человеком года Остапов застрелил из обреза человека, а сейчас его судят за незаконное изготовление оружия.

Журналист задает важный вопрос: «Кто знает, решился бы он (Остапов) на убийство, если бы «БК55» не восхвалял эту противозаконную дурь?» И это на самом деле главное – преступники, репутацию которых отмывает Сусликов на своем ресурсе, становятся героями в глазах читателей и после этого (а обычно и во время) идут дальше совершать противозаконные действия. Вплоть до убийства, как в случае с Остаповым.

Медиаресурс становится оружием, направленным против общества. Он формирует у людей настолько кривую картину мира, что выбить потом эту дурь из головы людей становится почти невозможно. Читатели «БК55», судя по комментариям под вышеупомянутыми материалами, зомбированы, настроены на негатив. У них все правоохранители – продажные, крупные бизнесмены – мошенники, чиновники – воры, врачи – убийцы. И только «святой» Сергей Сусликов и герои его сомнительных материалов – честные, настоящие люди, которые ежедневно борются за правду и справедливость?

Накануне стало известно, что Сергей Сусликов продал «БК55» владельцу ресторана «Шато», известному застройщику Шамилю Шихмирзаеву. В связи с этим появилась надежда на то, что за сменой владельца последует изменение редакционной политики ресурса. Материалами, героями которых становятся люди с далеко не безупречной репутацией, «БК55» оказывает негативное воздействие на медийное поле региона. Это раковая опухоль, которая все больше истощает организм и требует уже радикальных мер лечения. Время, когда на нее можно было не обращать внимания, прошло. Делать героями преступников нельзя. Ресурсу нужно меняться, и чем быстрее, тем лучше. «Как при Сусликове» уже хватит.