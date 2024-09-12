Сумма эпохальной для омского медиарынка сделки и ее условия не разглашаются.

Как стало известно «Омск-информу» из своих собственных источников, медиаменеджер Сергей Сусликов продал принадлежащий ему сайт «БК55». Сделка уже состоялась.

– Сергей Сусликов все-таки реализовал «БК55». Официально никому из сотрудников об этом не сообщали, – уточнил собеседник «Омск-информа».

По данным другого инсайдера редакции, сайт приобрел владелец гостиницы и ресторана «Шато», глава строительной компании ООО «Промстройкомплект-Сервис» Шамиль Шихмирзаев. Его фирма возводит жилой комплекс «Северное сияние» на улице Герцена и купила участок у будущего Северного обхода под турбазу.

На каких условиях был приобретен ресурс, неизвестно. Сумма сделки не разглашается. Кроме того, не совсем понятно, с какой целью застройщик приобрел сайт.

Согласно выходным данным, «БК55» работает с 2008 года. Все эти годы им владел Сергей Сусликов. В последние годы он же был главным редактором издания.