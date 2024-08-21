Принадлежащий медиамагнату сайт «БК55» полгода «мочит» группу компаний «Руском». А теперь выясняется, что «принципиальный» Сусликов готов удалить все материалы за 7 млн рублей.

Сегодня на сайте газеты «Коммерческие вести» вышло интервью с главой компании «Руском» Темури Латария. Предприниматель, готовящийся к реализации крупного инвестиционного проекта в Калачинском районе, отдельно остановился на учредителе портала «БК55» Сергее Сусликове, где уже полгода идет откровенное «мочилово» проекта емкостью 30 млрд рублей.

Терпеть многочисленные и ничем не подкрепленные нападки Сусликова бизнесмен не стал и подал к медиамагнату иск на 10 млн рублей. Разбирательства в арбитражном суде уже начались, и, судя по фиаско главреда «БК55» на одном из заседаний, шансов выйти сухим из воды у него никаких.

– После своего выступления в суде он стал посмешищем, – говорит Темури Латария. – Непонятно, зачем вообще ему надо было выступать в суде неподготовленным, не прочитав даже искового заявления. Или читал и готовился? Но забыл. Я слышал это его выступление. Оно было лишено всяческого смысла, но зато наполнено злобой, ложью и оскорблениями. Я считаю, что этот товарищ своей речью убил себя как журналиста. Как человека, способного, в принципе, логично излагать свои мысли. Это фиаско! Позор! Я абсолютно уверен, что очень скоро все это закончится! Сусликов загнал себя в такую ситуацию, которая в шахматах называется «цугцванг». Любой его последующий ход только ухудшает его ситуацию.

Латария также сообщил, что в июле к нему обратился известный в Омске предприниматель, который предложил, цитируем, «помочь с «БК55». Цена вопроса, по его словам, составляла 20 млн рублей.

– 12 июля я получил от одного известного в Омске бизнесмена сообщение с предложением помочь мне с «БК55». Разумеется, я задал вопрос, в чем будет заключаться эта помощь? Мне предложили купить коммерческую недвижимость за 70 млн рублей, которую этот предприниматель выставил на «Авито» за 50 млн рублей. 20 млн рублей он, по его словам, передаст Сусликову в «БК55», а тот гарантирует ничего не писать обо мне и моих компаниях впредь, – рассказал о предложении Темури Латария. – Как в той детской шутке: «Купи слона!». На вопрос, какие гарантии, что Сусликов действительно не будет ничего о нас писать в будущем, этот бизнесмен прислал мне доверенность от Сусликова, где тот передает все права учредителя СМИ этому бизнесмену.

Доверенность, о которой говорит Латария, показывает, что учредитель «БК55» был готов продать свое СМИ. Когда этот факт стал достоянием общественности, Сусликов это публично подтвердил.

– В принципе, я был готов это сделать. Скоро пойдет 75-й год, и, как говорится, пора собирать бренные пожитки, – сказал учредитель «БК55» на страницах своего ресурса.

Выданная им посреднику доверенность закончила свое действие накануне, 20 августа. Судя по всему, покупателя на сайт не нашлось.

Но есть еще один любопытный документ, на котором стоит дата 19 августа. Это проект соглашения о досудебном урегулировании спора между Латарией и Сусликовым, предложенный посредником последнего. Суть его такова: учредитель «БК55» удаляет с сайта все материалы, касающиеся Латарии, за последние четыре месяца, а руководитель ГК «Руском» отзывает иск из арбитражного суда и переводит на счет Сусликова 7 млн рублей. Столько, как выяснилось, стоит хваленая «принципиальность» этого, с позволения сказать, журналиста. Темури Латария прокомментировал это так:

– Ранее в своих статьях издатель «БК55» неоднократно ссылался на издателя Федора Щербакова, которого МВД объявила в розыск за вымогательства у топ-менеджера «Ростеха» 2 млн рублей. Видимо, Сусликов хорошо изучил опыт своего коллеги. Эти смешные люди думают, что меня можно подобным образом шантажировать!

Предприниматель, с которого, по сути, сначала вымогали 20 млн рублей, а потом снизили свои аппетиты до 7 миллионов, принципиально не хочет идти в правоохранительные органы. Он исходит из того, что и Сусликов, и его посредник наказали себя сами.

– Зачем мне это? Сусликов себя и сам уже наказал. Не хочу наказывать и его подельника-вымогателя. Он и так недавно только освободился из мест лишения свободы. При всем при этом я очень уважаю его сестру и не хочу доставлять ей неприятности, – отметил Латария.

В целом руководитель крупного агрохолдинга смотрит на ситуацию философски, отмечая, что у него нет конфликта с порталом «БК55».

– У меня нет никакого конфликта с «БК55». Это Сусликов вот уже 6 месяцев переливает из пустого в порожнее и за это время умудрился оскорбить и множество своих коллег по цеху, и министров правительства, и сотрудников силовых структур. Ну и нас, разумеется, продолжает поливать грязью. А я, как говорится, сижу на берегу реки и жду, – добавил Темури Латария.

Со всеми словесными эскападами издателя Сусликова будут разбираться юристы. Латария анонсировал новые иски, которые, по его словам, уже подготовлены.

РИА «Омск-информ» будет следить за развитием событий.