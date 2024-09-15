Глава Драгунского дома-интерната Ирина Горланова находится под домашним арестом по обвинению в даче взятки.

Арбитражный суд Омской области признал недействительным договор купли-продажи внедорожника HAVAL H9. Эту машину у филиала ООО «ГК«СБСВ-КЛЮЧАВТО» 27 февраля нынешнего года приобрел Драгунский дом-интернат за 4,190 млн рублей для нужд учреждения. Его глава Ирина Горланова сейчас находится под домашним арестом по обвинению в даче взятки в крупном размере. Мзду в 200 тыс. рублей за «патронаж» брала руководитель департамента финансово-экономического обеспечения министерства труда и соцразвития Омской области Надежда Крапива.

Ранее наблюдательный совет учреждения, возглавляемый первым заместителем министра труда и социального развития Сергеем Добрых, принял решение о приобретении для перевозки маломобильных граждан автомобиля TANK-300 за 3, 781 млн. рублей. Но аукцион на покупку такой машины был признан несостоявшимся, так как не было подано ни одной заявки. После этого руководство интерната без согласия наблюдательного совета решило купить более дорогостоящий внедорожник.

13 сентября нынешнего года Арбитражный суд пришел к выводу, что необходимости в приобретении такой машины у учреждения нет. Тем более что на балансе Драгунского дома-интерната имеется отремонтированный и исправный автомобиль УАЗ ПАТРИОТ 2011 года выпуска, пригодный для дальнейшей эксплуатации. Сделку признали недействительной, а цену на авто – завышенной. Теперь дом-интернет должен вернуть внедорожник поставщику и получить назад деньги. Решение вступит в законную силу через месяц и еще может быть обжаловано.