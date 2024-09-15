Пассажиры получили переломы и черепно-мозговые травмы.

В омской Госавтоинспекции уточнили информацию по пострадавшим в утренней аварии на улице 70 лет Октября с пассажирской маршруткой № 344. Ранее сообщалось, что 43-летняя омичка на «Тойоте-Ленд-Крузер» при повороте налево не пропустила «Ладу-Гранту» и микроавтобус.

Как оказалось, травмы получили не 11, а все 12 пассажиров автомобиля. Речь идет о пяти женщинах в возрасте от 36 до 78 лет, шести мужчинах в возрасте от 18 до 89 лет, а также 5-летнем ребенке. У пострадавших диагностированы переломы, черепно-мозговые травмы, ушибы.

Из 12 человек пять госпитализированы, остальным, в том числе ребенку, назначено амбулаторное лечение.

На женщину-водителя составили протоколы за непредоставление преимущества в движении, отсутствие полиса ОСАГО, а также вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевших.

Проверка продолжается.