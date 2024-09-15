Медицинская помощь понадобилась в том числе и дошкольнице.

Сегодня, 15 сентября, в 10:35 часов, стало известно об аварии возле ТРЦ «Континент» на Левобережье Омска.

По предварительным данным, 43-летняя омичка за рулем «Тойоты-Ленд-Крузер» при повороте не уступила дорогу «Ладе-Гранте» под управлением 35-летнего мужчины и пассажирской маршрутке № 344, следовавшей от улицы Бархатовой до поселка Магистрального.

В момент столкновения в салоне микроавтобуса находилось 12 пассажиров, 11 из них понадобилась медицинская помощь, в том числе 6-летней девочке.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дальнейшей проверки. Ее результаты проконтролирует прокуратура.