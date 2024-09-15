Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Девушка ответила согласием. 

Вчера, 14 сентября, на «G-Drive Арене» посреди концерта певица Zivert внезапно позвала на сцену зрителя по имени Евгений.

Молодой человек вышел с роскошным букетом красных роз и заветной коробочкой с колечком.

– Я очень тебя люблю. Ты станешь моей женой? – при многочисленной публике произнес влюбленный омич, встав на одно колено и открыв коробку с обручальным кольцом.

Омичка, расстрогавшись, ответила:

– Конечно!

Под одобрительные возгласы публики Zivert воскликнула:

– Она сказала «Да!» 

И пожелала паре сохранить прекрасное чувство любви.

·Культура/Афиша

Девушка ответила согласием. 

Вчера, 14 сентября, на «G-Drive Арене» посреди концерта певица Zivert внезапно позвала на сцену зрителя по имени Евгений.

Молодой человек вышел с роскошным букетом красных роз и заветной коробочкой с колечком.

– Я очень тебя люблю. Ты станешь моей женой? – при многочисленной публике произнес влюбленный омич, встав на одно колено и открыв коробку с обручальным кольцом.

Омичка, расстрогавшись, ответила:

– Конечно!

Под одобрительные возгласы публики Zivert воскликнула:

– Она сказала «Да!» 

И пожелала паре сохранить прекрасное чувство любви.