Полнометражный музыкальный фильм с Михаилом Галустяном и Сергеем Светлаковым в главных ролях выйдет 8 марта 2025 года.

Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» объявили о возвращении легендарного проекта «Наша Russia» – теперь в формате полнометражного музыкального фильма. Звезды проекта Михаил Галустян и Сергей Светлаков вернутся к своим ярчайшим ролям для того, чтобы поздравить женщин с 8 Марта – премьера состоится в этот любимый многими россиянами праздник.

Зрители вновь увидят телеведущего Жорика Вартанова, бывшую учительницу Снежану Денисовну, телезрителя Сергея Юрьевича Белякова, честного гаишника Николая Лаптева, депутатов Пронина и Мамонова и, конечно же, Александра Родионовича Бородача.

Каждый скетч проекта завершается оригинальным музыкальным клипом со звездами, которые предстанут в необычных ролях или сыграют самих себя. Уже известно, что в проекте примут участие Люся Чеботина, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Татьяна Навка и другие. А обрамлять клипы и скетчи будут Михаил Галустян и Сергей Светлаков, которые весь фильм идут поздравлять своих жен с 8 Марта, беседовать о празднике, женщинах и жизни в целом.