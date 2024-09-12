Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Помещение располагается на первом этаже ЖК «Граф».

В Омске выставили на продажу помещение, которое находится на первом этаже ЖК «Граф» по адресу: улица Карла Маркса, 40. Новый владелец может приобрести недвижимость за 42,2 млн рублей.

Площадь помещения составляет 211 квадратных метров. Его можно использовать под банк, салон красоты, цветочный магазин или семейный ресторан. Также у помещения потолки высотой четыре метра и отдельный вход с улицы.

·Экономика/Бизнес

Помещение располагается на первом этаже ЖК «Граф».

В Омске выставили на продажу помещение, которое находится на первом этаже ЖК «Граф» по адресу: улица Карла Маркса, 40. Новый владелец может приобрести недвижимость за 42,2 млн рублей.

Площадь помещения составляет 211 квадратных метров. Его можно использовать под банк, салон красоты, цветочный магазин или семейный ресторан. Также у помещения потолки высотой четыре метра и отдельный вход с улицы.