В Омске продают коттедж сразу с двумя бассейнами

Он располагается в закрытом поселке на улице Суворова.

Фото: omsk.cian.ru

Под Новый год в Омске выставили на продажу коттедж в закрытом поселке в Старом Кировске за 63 млн рублей. Согласно объявлению, 4-этажное здание располагается по адресу: Суворова, 82/7.

Кирпичное здание построили в 2011 году. В доме есть несколько спален, четыре санузла, гардеробная, а также спа-зона с фонтаном, бассейном, сауной и душевой. Еще один бассейн располагается на территории под открытым небом.

К дому прилагается гараж на 2 машины. Отдельно также стоит домик для отдыха – с террасой, холодильником, телевизором и мебелью.