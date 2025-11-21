Омск-Информ
·Общество

В Омске продается коттедж с садом и тренажерным залом за 36 миллионов

Владельцы выращивали яблони, виноград и груши.

На окраине Омска, в пoceлкe Чeремушки, выставили на продажу 2-этажный коттедж за 36 млн рублей. Кирпичное здание 2000 года постройки состоит из 3 спален с выходами на лоджии, гостиной, кабинета, прихожей, кухни-столовой, гардероба, 4 санузлов, бильярдной комнаты и мини-зала для тренировок.

– Коттедж из разряда «заходи и живи», все продуманно, качественно, аккуратно, ухоженно и добротно! Дом – мечта! – заявляют авторы объявления.

К дому прилагается участок площадью 20 соток. На участке располагаются киpпичный гаpaж, баня, летняя веранда и цветники. Рядом растут пихты, кедры, ели и сосны, яблони, груша, рябина, калина, жимолость, вишня, смородина, малина, виноград, лимонник и канадский боярышник.

