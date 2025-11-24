Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Коряги, колонны и балдахины: в Омске продают квартиру за 20 миллионов

Жилье располагается в центре города.

В Омске за 20 млн выставили на продажу квартиру по адресу: Спортивный проезд, 5б. Она располагается неподалеку от Иртышской набережной и состоит из двух комнат.

– При ремонте квартиры использовались качественные экологичные материалы, все стены оштукатурены и окрашены, шумоподавляющая металлическая входная дверь. Есть возможность сразу заехать и жить, дополнительных вложений не требуется, – сообщается в объявлении.

Отметим, что все стены этой квартиры завешаны рамочками с картинками и полками со всякой всячиной: светильниками, книгами, коробками, вазами. Также в декоре присутствует много подушек, деревянных коряг и сухих букетов. В ванной над раковиной стоят зеленые колонны, а кровать в спальне украшена балдахином.

·Общество

Коряги, колонны и балдахины: в Омске продают квартиру за 20 миллионов

Жилье располагается в центре города.

В Омске за 20 млн выставили на продажу квартиру по адресу: Спортивный проезд, 5б. Она располагается неподалеку от Иртышской набережной и состоит из двух комнат.

– При ремонте квартиры использовались качественные экологичные материалы, все стены оштукатурены и окрашены, шумоподавляющая металлическая входная дверь. Есть возможность сразу заехать и жить, дополнительных вложений не требуется, – сообщается в объявлении.

Отметим, что все стены этой квартиры завешаны рамочками с картинками и полками со всякой всячиной: светильниками, книгами, коробками, вазами. Также в декоре присутствует много подушек, деревянных коряг и сухих букетов. В ванной над раковиной стоят зеленые колонны, а кровать в спальне украшена балдахином.