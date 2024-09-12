Воспламенилась крыша одного из цехов во время ремонта.
Сегодня, 12 сентября, примерно в 13 часов стало известно о пожаре на одном из крупных заводов. Эффектные снимки возгорания рассылают очевидцы: пламя видно во многих районах города. По данным источников «Омск-информа», возгорание произошло на крыше одного из цехов завода.
– Загорелся битум на небольшой площади. Всех сотрудников цеха эвакуировали. Никто не пострадал, – уточнил анонимный источник.
Информацию о пожаре официально подтвердил губернатор Виталий Хоценко.
– На заводе произошел пожар. Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта. На месте работают специалисты. Подробности уточняются, – сказал он.
На ззаводе также прокомментировали ситуацию.
- На территории предприятия при проведении ремонта крыши подрядной организацией произошло локальное возгорание кровельного материала. На производственном процессе данный инцидент не отразился. Пострадавших нет. Прибывшие на место силы МЧС завершают работу по ликвидации возгорания, - уточнили на предприятии.
В МЧС по Омской области уточнили, что информация о возгорании поступила в 12:55. В тушении задействованы 60 человек.
Видео: телеграм-канал omsk_putevodel