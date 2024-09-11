Руководство Товарищества собственников игнорировало просьбу возместить ущерб и дело дошло до суда.

Жители Нефтяников пострадали от затопления квартиры на улице Пригородной. Они обратились с иском к Товариществу собственников недвижимости «Пригородная 27», чтобы возместить ущерб.

Оказалось, что ранее ресурсоснабжающая организация прислала факсограмму жильцам об отключении горячей воды на сутки. При включении горячей воды система водоснабжения не выдержала температурной подачи, в связи с чем образовался свищ 5*8 мм. Отметим, что свищ является непроходимостью или отверстием в системе горячего водоснабжения. Это вызывает впоследствии нарушение образования потока воды и появление его в тех местах, где быть не должно. В результате омичам затопило водой коридор, ванную комнату, спальню, гостиную, а также от воды пострадала мебель жильцов.

После оценки восстановительного ремонта омичи направили претензию с требованием о возмещении ущерба. Однако руководство ТСН «Пригородная 27» не согласилось с размером ущерба, проигнорировав претензию.

Рассмотрев исковое заявление жильцов, суд частично удовлетворил его требования.

– В итоге постановили взыскать с ТСН «Пригородная 27» в пользу двух омичей в счет возмещения материального ущерба, компенсации морального вреда, штрафов и судебных расходов, распределив подлежащие взысканию суммы в долях, в пользу жены 163 тыс рублей, а в пользу мужа 176 тыс рублей, – уточнили в пресс-службе омских судебных приставов.

Однако так как представители ТСН несвоевременно погасили долг, то им пришлось оплатить два исполнительских сбора на общую сумму 20,5 тыс. рублей.

В результате причиненный взыскателям материальный ущерб возмещен в полном объеме, решение суда исполнено.