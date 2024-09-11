Омск-Информ
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·Происшествия

На них будут демонстрировать рекламу.
На крыше здания бывшего ТК «Летур» смонтировали  рекламные экраны. Фотографии публикует «Омск_путеводитель».
Напомним, здание ремонтируют. Работы владелец планирует завершить в сентябре. После этого торговый центр откроется под новым названием «Гагарин Молл».
·Происшествия

На них будут демонстрировать рекламу.
На крыше здания бывшего ТК «Летур» смонтировали  рекламные экраны. Фотографии публикует «Омск_путеводитель».
Напомним, здание ремонтируют. Работы владелец планирует завершить в сентябре. После этого торговый центр откроется под новым названием «Гагарин Молл».