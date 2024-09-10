Подняли вопросы трудоустройства студентов, целевого обучения и научных разработок.

Представители Омского ГАУ встретились с гендиректором «Омскоблводопровода» Дмитрием Кремером. Они обсудили дальнейшее трудоустройство студентов, а также целевое обучение и научные разработки.

На встрече с представителями вуза также присутствовали замгендиректора Вячеслав Петренко и главный инженер предприятия Владимир Белан. Со стороны Омского ГАУ были проректор по экономике и информатизации Виталий Помогаев и доцент, кандидат технических наук Евгений Петров.

На встрече были рассмотрены ключевые аспекты, касающиеся реализации совместных программ, направленных на интеграцию студенческого контингента в практическую деятельность «Омскоблводопровода». Важной темой обсуждения стала необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов, которые смогут эффективно решать современные задачи водоснабжения в Омской области.

Участники встречи также затронули вопросы создания условий для практики и стажировок студентов на предприятии. Это позволит не только повысить уровень их подготовки, но и обеспечит предприятие доступом к свежим идеям и инновационным решениям, вырабатываемым в стенах университета.

Следующим шагом в укреплении взаимодействия станет планирование совместных научных исследований и разработок, которые могут принести значительную пользу как для студентов и ученых вуза, так и для предприятия. Обе стороны совещания выразили готовность к активному сотрудничеству и разработке новых форматов взаимодействия, способствующих развитию образовательной среды и повышению конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

Глава «Омскоблводопровода» Дмитрий Кремер подчеркнул важность интеграции теоретической подготовки студентов с практическими аспектами работы в области водоснабжения. Он выразил готовность предоставлять площадки для практического обучения, что поможет студентам лучше понять рабочие процессы и современные технологии, применяемые в отрасли.

Также обсудили вопрос целевого обучения для студентов. Участники согласились, что создание программ целевого обучения, ориентированных на потребности предприятия, сможет помочь в формировании кадров, соответствующих требованиям компании и рынка в целом. Это даст студентам возможность гарантированного трудоустройства после окончания учебы.

В завершение участники совещания выразили уверенность в том, что совместные усилия приведут к созданию крепкой базы для дальнейшего сотрудничества, что будет способствовать как развитию предприятия, так и подготовке высококвалифицированных специалистов в университете. Все согласились, что такое партнерство будет выгодно обеим сторонам и положительно скажется на экономическом и социальном развитии региона в целом.

Отметим, что эта встреча прошла в рамках подготовки предстоящего форума «Энергия Сибири».