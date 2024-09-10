Одного освободят от наказания, другому уменьшат срок.

В министерстве региональной безопасности Омской области прошло заседание комиссии по вопросам помилования шести осужденных. На этот раз четырем заключенным отказали, а просьбы двоих поддержали.

Одного освободят от отбывания условной меры наказания за преступление средней тяжести. Второму хотят сократить срок наказания с 7 лет до 5 лет.

Материалы этих дел направят президенту, который примет окончательное решение.