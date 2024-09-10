Омск-Информ
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·Общество

Одного освободят от наказания, другому уменьшат срок.
В министерстве региональной безопасности Омской области прошло заседание комиссии по вопросам помилования шести осужденных. На этот раз четырем заключенным отказали, а просьбы двоих поддержали.
Одного освободят от отбывания условной меры наказания за преступление средней тяжести. Второму хотят сократить срок наказания с 7 лет до 5 лет. 
Материалы этих дел направят президенту, который примет окончательное решение.
·Общество

Одного освободят от наказания, другому уменьшат срок.
В министерстве региональной безопасности Омской области прошло заседание комиссии по вопросам помилования шести осужденных. На этот раз четырем заключенным отказали, а просьбы двоих поддержали.
Одного освободят от отбывания условной меры наказания за преступление средней тяжести. Второму хотят сократить срок наказания с 7 лет до 5 лет. 
Материалы этих дел направят президенту, который примет окончательное решение.