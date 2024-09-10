Авторский проект учреждения разрабатывал архитектор Леонид Гусельников.

В микрайоне Кузьминки на Левобережье Омска достраивают школу на 1122 места. Проект образовательного учреждения разработал архитектор Леонид Гусельников.

Оригинальной деталью интерьера является винтовая стеклянная лестница в библиотеке. По словам архитектора, родителям не стоит волноваться по поводу выбора материала и его безопасности.

– В интерьерах мы использовали много стекла, и для детей оно безопасно. Во-первых, оно двухслойное и закаленное; во-вторых, защищено пленкой. Даже если оно и разобьется, то не разлетится на осколки, а пойдет трещинами, и его можно будет легко заменить, – рассказал Гусельников.

Также общеобразовательное учреждение отличается от «сородичей» Г-образной формой переменной этажности. В частности, три этажа построены в блоке младшей школы и четыре этажа – в блоках средней и старшей школы. Здание вместит 44 класса. Здания-блоки школы объединены между собой в единое функциональное пространство рекреациями и атриумами. Интерьер также включает в себя три амфитеатра с лестницами-трибунами.

В здании предусмотрены столы для групповых занятий и единоместные столики. По мнению автора проекта, здание новой школы в Кузьминках вместило в себя основные современные тенденции в строительстве и будет соответствовать новым требованиям к детским образовательным учреждениям не менее пяти ближайших лет. Сейчас завершается чистовая отделка помещений и устанавливается необходимое для обучения школьников современное оборудование.

Подрядчиком строительства объекта является ООО«Сибградстрой Инвест». Ранее сообщалось, что школа будет с химико-технологическим уклоном. Планируется, что учреждение откроет свои двери в 2025 году.