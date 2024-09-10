Губернатор Омской области Виталий Хоценко дополнил перечень мероприятий, в связи с участием в которых не нужно платить налоги.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял решение освободить от налогов высокобалльников и педагогов, получающих премии главы региона. Он постановил дополнить перечень соревнований, конкурсов и других мероприятий, в связи с участием в которых физические лица будут освобождены от налогообложения. В этот список включены премии педагогическим работникам по итогам участия в конкурсах профессионального мастерства и премии студентам, поступившим в омские вузы с высокими баллами единого государственного экзамена. В частности, победителям конкурсов профессионального мастерства выплачиваются премии до 500 тыс. рублей. Число педагогических конкурсов постоянно растет, и учителя могут поучаствовать в них. Размер премии губернатора высокобалльникам зависит от количества набранных выпускниками школ баллов ЕГЭ, засчитанных при приеме на обучение в вуз. В этом году впервые премию получит 361 студент омских вузов, поступивший в учреждения высшего образования в 2023 году. Объем средств регионального бюджета на выплату премии губернатора Омской области в 2024 году составляет порядка 20 млн рублей.