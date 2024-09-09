Рост пенсий произойдет в следующем году.

Омское отделение Социального фонда РФ сообщило о грядущей индексации пенсий для пенсионеров, которые продолжают работать. Изменения затронут 95 тыс. человек.

В Омской области с 2025 года пенсия работающих пенсионеров будет повышаться так же, как и у неработающих пенсионеров. Сейчас такое происходит в начале каждого года с учетом инфляции за предыдущий год.

Отметим, что пенсии для работающих пенсионеров не индексировали почти 10 лет – с 2016 года. Все повышения учитывают на лицевых счетах пенсионеров, поэтому после увольнения они получают выплаты с индексациями, которые произошли за время работы.

Добавим, что самими пенсионерам не нужно никуда обращаться. Отделение Социального фонда Омской области проводит все плановые индексации выплат автоматически.