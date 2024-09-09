Студент обращался в суд, но так и не смог ничего добиться.

В отношении ректора ОмГУ имени Достоевского Сергея Замятина применили дисциплинарное взыскание, сообщает Город55. Причиной этого стал отказ переводить студента юридического факультета на бюджет.

Ранее сообщалось, что в конце 2023 года комиссия поддержала одного из четырех кандидатов, которые хотели перевестись с платного обучения на бюджет. Однако студент посчитал, что такое решение не обосновано. Оказалось, что комиссия не учитывала мнение совета и профсоюза студентов.

Суд удовлетворил требование омича, после чего в июле этого года вуз получил предостережение от Рособрнадзора. Однако студента так и не перевели на бюджет. Осенью ожидается новый конкурс на перевод с платной формы обучения на бюджетную. Омич хочет снова попробовать свои силы.