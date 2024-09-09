Теперь придется подходить более избирательно к выбору спутника.

С 9 сентября 2024 г. вступают в силу поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусмотренные Федеральным законом от 8 августа 2024 года № 259-ФЗ. Поэтому изменяются суммы государственной пошлины при обращении в суд. Отметим ряд нескольких изменений.

В 33 раза увеличился размер госпошлины для физлиц при подаче кассационной жалобы по гражданским и административным делам. Так, ранее платили 150 руб., а теперь придется заплатить 5000 руб. Для юрлиц в 6 раз вырос размер госпошлины, с 3000 руб. до 20 000 руб.

В 10 раз увеличился размер госпошлины для физлиц при оспаривании в судах общей юрисдикции решений государственных органов. Ранее было 300 руб., а стало 3000 руб. В 8 раз увеличилась госпошлина для юридических лиц: было 2000 руб., а стало 15 000 руб.

Для супругов, которые подают в суд исковое заявление о расторжении брака, сумма госпошлины увеличилась в 8 раз. Вместо прежних 600 руб., придется заплатить 5000 руб.

Также изменилась сумма госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, при подаче искового заявления имущественного характера. Ранее минимальный размер составлял 400 руб., максимальный – 60 тыс. руб. С сегодняшнего дня минимальный размер госпошлины составляет 4000 руб., а максимальный – 900 тыс. руб.