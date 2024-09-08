Кратковременные отключения телерадиосигнала ожидаются с 9 по 13 сентября. Телевизоры не будут показывать с утра до обеда.

На предстоящей неделе жители Омска столкнутся с масштабными отключениями телевещания. Кратковременные отключения запланированы в период с 9 по 13 сентября. Телевизор нельзя будет посмотреть с утра до обеда.

Так, в понедельник, 9 сентября, с 6 до 14 часов возможны перебои в вещании областного 12 канала. А с 7 утра до 14:00 могут быть проблемы с доступом к каналам, входящим в первый и второй мультиплексы. То же самое будет повторяться во вторник, среду, четверг и пятницу.

Кроме того, во вторник, 10 сентября, федеральные каналы не смогут посмотреть жители села Сухое Горьковского района. Отключения возможны с 8 до 14 часов.