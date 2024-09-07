Компании, акционером которых является Омская область, показывают неплохие финансовые результаты.

С начала 2024 года в бюджет Омской области поступило более 264 млн рублей неналоговых поступлений от управления областной собственностью. Дивиденды компаний, акции которых принадлежат региону, составили свыше 166 млн рублей, поступления по этой статье превысили прошлогодние показатели на 20 %.

В региональном Минимущества назвали топ-5 «акционерок» по перечисленным в бюджет дивидендам:

АО «Высокие технологии» – 84,5 млн рублей;

ОАО «Омский аэропорт» – 47,9 млн рублей;

ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство» – 15,7 млн рублей;

АО «Омскавтодор» – 5 млн рублей;

ОАО АО «ДРСУ № 6» – 2,7 млн рублей.

Еще 63 млн рублей поступило в бюджет от аренды недвижимости, включая земельные участки. Приватизация областного имущества дала 11,7 млн рублей. На сдаче в наем жилых помещений казна заработала 5,4 млн рублей. Плата по соглашениям об установлении сервитута составила около 3,6 млн рублей. Прочие поступления – 14,4 млн рублей.