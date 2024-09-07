Олег Винников стал первым полномочным представителем главы региона в муниципальных образованиях.

Бывший руководитель Следственного управления СК РФ по Омской области Олег Винников перешел на работу в правительство региона. Сегодня, 7 сентября, губернатор Виталий Хоценко назначил его своим полномочным представителем в северных районах области. Винников стал первым полпредом главы региона в муниципальных образованиях – всего их будет четыре.

Как пояснили в правительстве Омской области, полпреды губернатора будут обеспечивать реализацию полномочий высшего должностного лица региона во взаимоотношениях с органами местного самоуправления. Полпред назначается сроком на один год.

– Полпредом губернатора в северных районах назначен Олег Евгеньевич Винников. Вы хорошо знаете его по предыдущей работе, – сказал Хоценко на сегодняшнем еженедельном оперативном совещании регионального кабинета министров при участии глав районов. – Уверен, что его государственный опыт пригодится в решении вопросов жителей, в том числе в части работы, которая ведется на севере региона по ликвидации последствий паводка. Олег Евгеньевич будет контролировать исполнение поручений президента России, моих поручений и взаимодействовать с главами, помогать развивать наши территории.

Винников также будет готовить предложения для губернатора по развитию и совершенствованию взаимодействия органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления.

Руководителем омского Следкома Олег Винников был с 2019 года. В июле этого года стало известно о том, что он вышел на пенсию в возрасте 53 лет.