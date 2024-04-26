Сейчас руководитель следственного управления находится в отпуске, который может закончиться последующим увольнением.

Сейчас руководитель следственного управления находится в отпуске, который может закончиться последующим увольнением.

Руководитель Следственного управления СКР по Омской области Олег Винников в ближайшее время может покинуть свой пост. Как сообщает портал «БК55», в ведомстве завершилась комплексная проверка по линии центрального аппарата, по итогам которой взыскания получили 55 человек. На этом фоне Олег Винников якобы ушел в отпуск с последующим увольнением.

По утверждению издания, омский Следком, ранее занимавший 15-е место в ведомственном рейтинге, теперь лишь 55-й. Основная претензия к руководству ведомства – данные о результатах служебной деятельности, которые подавались из Омска в Москву, в значительной степени не подтвердились.

Олег Винников занимает пост руководителя СУ СКР по Омской области с сентября 2019 года. До этого он трудился в Амурской области. В начале апреля в отставку ушел первый заместитель Винникова Сергей Марковиченко. Официальная причина – выход на пенсию. В Следкоме он, как и начальник, работал с момента образования ведомства в 2007 году.