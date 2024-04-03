Марковиченко решил покинуть должность в связи с выходом на пенсию.

Марковиченко решил покинуть должность в связи с выходом на пенсию.

Первый заместитель главы Следственного комитета по Омской области Сергей Марковиченко ушел в отставку. Информация о нем уже отсутствует на официальном сайте ведомства.

Марковиченко решил покинуть должность в связи с выходом на пенсию. Он работал в Следственном комитете по Омской области с 2007 года. Несколько раз он исполнял обязанности руководителя ведомства.

До этого Марковиченко трудился в прокуратуре.