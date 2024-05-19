Омск-Информ
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·Происшествия

Глава Следственного комитета РФ поручил начать по этому факту уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка в Омске.

– В социальной сети сообщается, что 13 мая текущего года в городе Омске домашняя собака напала на семилетнего мальчика, укусив его за ногу. Малолетнему потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что в прошлом году данная собака напала на другого ребенка, – сообщает информационный центр Следственного комитета РФ.

Руководитель СУ СК РФ по Омской области Олег Винников будет докладывать главе Следкома о ходе и результатах расследования дела. Поручение на контроле в центральном аппарате СК.

·Происшествия

Глава Следственного комитета РФ поручил начать по этому факту уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка в Омске.

– В социальной сети сообщается, что 13 мая текущего года в городе Омске домашняя собака напала на семилетнего мальчика, укусив его за ногу. Малолетнему потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что в прошлом году данная собака напала на другого ребенка, – сообщает информационный центр Следственного комитета РФ.

Руководитель СУ СК РФ по Омской области Олег Винников будет докладывать главе Следкома о ходе и результатах расследования дела. Поручение на контроле в центральном аппарате СК.