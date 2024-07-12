Омск-Информ
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·Политика

Олег Винников покинул пост руководителя регионального СК.

Глава Следственного комитета России по Омской области Олег Винников покинул свой пост. По данным Ом1, он вышел на пенсию. Сейчас ему 53 года. Олег Винников руководил региональным СК с 2019 года.

Сейчас его убрали из раздела «Руководство» на сайте омского отделения Следкома. Там указан только заместитель главы Следственного управления СК РФ по Омской области Владислав Бражников. Региональный Следственный комитет пока не сообщал официальной информации о кадровых перестановках.

·Политика

Олег Винников покинул пост руководителя регионального СК.

Глава Следственного комитета России по Омской области Олег Винников покинул свой пост. По данным Ом1, он вышел на пенсию. Сейчас ему 53 года. Олег Винников руководил региональным СК с 2019 года.

Сейчас его убрали из раздела «Руководство» на сайте омского отделения Следкома. Там указан только заместитель главы Следственного управления СК РФ по Омской области Владислав Бражников. Региональный Следственный комитет пока не сообщал официальной информации о кадровых перестановках.