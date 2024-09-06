Он не пересчитывал свою отару, пока не заметил незнакомцев во дворе.

В деревне Новоюрьево в Горьковском районе произошла кража овец. Ночью местный житель, который разводит скот, заметил на своем заднем дворе двоих незнакомцев, а рядом с ними – связанных животных. Мужчина обратился в полицию.

Полицейские вычислили и поймали преступников. Ими оказались 37-летний местный житель и 31-летний житель соседней деревни. Мужчины признались, что уже месяц воруют овец из этой отары и продают в Калачинске на мясо. Впервые за долгое время владелец скота пересчитал животных и обнаружил нехватку 18 овец.

На похитителей завели два уголовных дела. Оказалось, что задержанные также причастны к кражам 5 овец из загона в деревне Кибер-Спасское Калачинского района. Полицейские выясняют, не совершали ли они еще каких-нибудь преступлений.