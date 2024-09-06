Старый жилой фонд и частный сектор в Октябрьском и Центральном округах города ждет масштабная зачистка.

На сайте омской мэрии опубликован проект распоряжения городской администрации «О комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в Центральном и Октябрьском округах города». Этим документом определен список домов, которые будут сносить для строительства новых микрорайонов.

Ранее сообщалось о планах застройки двух кварталов в ЦАО: 20-я Линия – Лермонтова – 3-й Разъезд – Красных Зорь и 16-я Северная – Красный Пахарь – 7-я Северная – Герцена. Там в общей сложности планируется снести 6 многоквартирных домов, около 900 частных и три десятка нежилых объектов, включая торговые павильоны, трансформаторную подстанцию, гаражи, бани и другие.

Новый участок находится в границах улиц 20 лет РККА – 22-я Линия – Масленникова – 20-я Линия. Это территория Октябрьского округа. Здесь планируется 4 многоквартирных дома: улица Масленникова, 211, улица 20 лет РККА, 238, 240 и 242.

В общей сложности на месте снесенных домов и нежилых объектов за десять лет планируется построить более 500 тыс. кв. м зданий – жилья и современной инфраструктуры.