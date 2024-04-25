После сноса на территории хотят построить новый микрорайон.

После сноса на территории хотят построить новый микрорайон.

В Омске приняли решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в Центральном округе. Речь идет о территории в границах улиц 16-я Северная – Красный Пахарь – 7-я Северная – Герцена и 7-я Северная – Красный Пахарь – 3-я Северная – Герцена. Общая площадь территорий составляет 43,2 га. Соответствующий документ должен подписать мэр Сергей Шелест.

Согласно проекту, под снос попадают три аварийные многоэтажки на улицах Совхозная и 14-я Северная, два многоквартирных дома на 8-й и 16-й Северных и 728 частных домов. Также на территории уберут различные гаражи, автомойки, шиномонтажки, торговые центры, офисы и прочие здания. Объекты коммунальной инфраструктуры (газопроводы, водопроводы и проч.) будут реконструированы при необходимости.

После сноса на территории хотят проводить малоэтажную, среднеэтажную и многоэтажную жилую застройку, построить паркинги, больницы, школы, культурные учреждения, магазины и прочие объекты. Срок реализации проекта составляет 10 лет. Минимальный объем строительства – 400 тыс. кв. м.