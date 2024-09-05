Омск-Информ
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·Общество

Компании «СФ «Континент» предстоит выполнить ямочный ремонт покрытия перрона. 

Руководство Омского аэропорта заключило контракт с компанией «СФ «Континент», которой предстоит выполнить ямочный ремонт аэродрома. Подрядчику предстоит привести в порядок и отремонтировать покрытие перрона, места стоянок воздушных судов, рулежную дорожку.

Компания опередила на торгах своего единственного конкурента, ООО «Сибдор», поскольку предложила выполнить работы на 4,7 млн рублей ниже начальной стоимости. Сумма контракта составила 31,3 млн рублей.

В прошлом году Омский аэропорт выделял на ремонт асфальтобетонного аэродромного покрытия 18 млн рублей, еще 9 млн рублей он потратил на обследование взлетной площадки.

·Общество

Компании «СФ «Континент» предстоит выполнить ямочный ремонт покрытия перрона. 

Руководство Омского аэропорта заключило контракт с компанией «СФ «Континент», которой предстоит выполнить ямочный ремонт аэродрома. Подрядчику предстоит привести в порядок и отремонтировать покрытие перрона, места стоянок воздушных судов, рулежную дорожку.

Компания опередила на торгах своего единственного конкурента, ООО «Сибдор», поскольку предложила выполнить работы на 4,7 млн рублей ниже начальной стоимости. Сумма контракта составила 31,3 млн рублей.

В прошлом году Омский аэропорт выделял на ремонт асфальтобетонного аэродромного покрытия 18 млн рублей, еще 9 млн рублей он потратил на обследование взлетной площадки.