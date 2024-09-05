Омск-Информ
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·Общество

Мэр Сергей Шелест сообщил об изменении движения автобуса № 88.

Мэр Омска Сергей Шелест анонсировал корректировку движения популярного маршрута № 88, курсирующего от поселка Чукреевка до поселка Рыбачьего на Левобережье. Это произойдет с завтрашнего дня, 6 сентября. По его словам, в направлении поселка Чукреевка автобусы последуют по улицам Лукашевича, Ватутина и Волгоградской, далее – по утвержденной схеме. В направлении поселка Рыбачьего ничего не изменится.

Глава города добавил, что эти коррективы связаны с обращениями жителей этой части города.

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·Общество

Мэр Сергей Шелест сообщил об изменении движения автобуса № 88.

Мэр Омска Сергей Шелест анонсировал корректировку движения популярного маршрута № 88, курсирующего от поселка Чукреевка до поселка Рыбачьего на Левобережье. Это произойдет с завтрашнего дня, 6 сентября. По его словам, в направлении поселка Чукреевка автобусы последуют по улицам Лукашевича, Ватутина и Волгоградской, далее – по утвержденной схеме. В направлении поселка Рыбачьего ничего не изменится.

Глава города добавил, что эти коррективы связаны с обращениями жителей этой части города.

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