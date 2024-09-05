Омск-Информ
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·Общество

Крупнейший в регионе автоперевозчик приостановил продажи и возвраты билетов в онлайн- и офлайн-формате. 

В четверг, 5 сентября 2024 года, «Омскоблавтотранс» рассказал о приостановке продаж и возвратов билетов в онлайн-формате и в кассах. Крупнейший в регионе перевозчик связал это с техническими трудностями.

– По техническим причинам покупка, возврат билетов через официальный сайт акционерного общества «Омскоблавтотранс» www.omskoblauto.ru и сайты-партнеры, а также кассовая продажа билетов временно недоступны, – уточняется в сообщении.

Специалисты пытаются восстановить продажи билетов. Когда заработает система, неизвестно.

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·Общество

Крупнейший в регионе автоперевозчик приостановил продажи и возвраты билетов в онлайн- и офлайн-формате. 

В четверг, 5 сентября 2024 года, «Омскоблавтотранс» рассказал о приостановке продаж и возвратов билетов в онлайн-формате и в кассах. Крупнейший в регионе перевозчик связал это с техническими трудностями.

– По техническим причинам покупка, возврат билетов через официальный сайт акционерного общества «Омскоблавтотранс» www.omskoblauto.ru и сайты-партнеры, а также кассовая продажа билетов временно недоступны, – уточняется в сообщении.

Специалисты пытаются восстановить продажи билетов. Когда заработает система, неизвестно.

1129