Пассажирские перевозки в Омской области постепенно превращаются в стихийный извоз.

АО «Омскоблавтотранс» – главный перевозчик на межмуниципальных маршрутах – в своих социальных сетях уведомил пассажиров об изменениях в схеме маршрута № 1081 «Омск – Крутиха». Чтобы уехать в этот населенный пункт Горьковского района, пассажирам из Омска нужно приезжать не на автовокзал, как это было ранее, а к остановке общественного транспорта на улице 21-я Амурская. Таких «точек» по Омску разбросано еще с десяток: железнодорожный вокзал, торговый центр, ТЦ «Маяк», территория у «Евромеда» на Левом берегу и т. д.

При этом специально оборудованный автовокзал-дворец на проспекте Комарова, 2, пустует, его площади сдают в аренду. По информации на 31 марта, речь идет о помещениях с отдельным входом на первом этаже и перроне 16 платформы. На втором этаже арендаторам предлагают три помещения в кассовом зале, два из которых сдаются частично, а также часть территории в зале ожидания. На третьем этаже сдают в аренду всю территорию зала ожиданий, актовый зал и т.д. Потенциальным арендаторам предлагают организовать фудкорты, игровые зоны, офисы, павильоны, пункты выдачи, хостел и пр.

Вчера, 21 мая, омскому автовокзалу исполнилось ровно 40 лет, его сдали в постоянную эксплуатацию в 1985 году. Пропускная способность объекта составляла 1000 пассажиров в час, на тот момент он стал самым большим автовокзалом в РСФСР. Омский автовокзал был построен по индивидуальному проекту с перронным залом на 16 платформ, огромным вестибюлем, залом ожидания и многочисленными служебными помещениями. При автовокзале есть автомойка, диспетчерская, гостиница. Ежедневно он выпускал на дороги Омской области до 500 рейсов, в каждом районе были автостанции.

Сейчас в структуру АО «Омскоблавтотранс» входят восемь районных подразделений в Кормиловском, Знаменском, Нововаршавском, Исилькульском, Шербакульском, Усть-Ишимском, Горьковском и Колосовском районах Омской области, а также шесть автовокзалов и 25 автостанций. Но и их постепенно сдают в аренду, потому что они пустуют. В Калачинске предлагают двухэтажное помещение свободного назначения, в Исилькуле, в Нижней Омке автостанцию продают.

Конкуренты областного предприятия, частные перевозчики, предпочитают работать с пассажирами, как говорится, на ходу. Есть точка сбора, сели и поехали. Там нет лавочек, мусорниц, освещения, пунктов обогрева. Но повышать стоимость они пока не планируют, тогда как предельный тариф на межмуниципальных рейсах увеличился сразу в полтора раза в апреле 2025 года.

– Повышение тарифа связано с необходимостью обеспечения стабильности и качества транспортного обслуживания на межмуниципальных маршрутах, а также с ростом затрат на топливо, запчасти и ремонт. Нововведение позволит компенсировать расходы перевозчиков и сохранить рентабельность их деятельности, что также способствует улучшению инфраструктуры общественного транспорта, – сообщал тогда минтранс Омской области.

На этой неделе были распределены еще 167 млн рублей на организацию пассажирских перевозок в 31 районе области и 10 сельских поселениях. Люди, как и раньше, нуждаются в поездках на автотранспорте, но организация перевозок все больше превращается в стихийный извоз. Такими темпами скоро и омский автовокзал станет не нужен.