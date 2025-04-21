В Омске ищут решения проблемы перевозки дачников из Советского округа на Левый берег.

Председатель Союза садоводов Омской области Виктор Бобырь рассказал о дачном сезоне 2025 года. Главной проблемой являются пассажирские перевозки. До дач омичи будут добираться по воде, по железной дороге и по автодорогам.

Так, на Зеленый берег будет ходить теплоход, до СНГ, что располагаются за чертой города, можно добраться на электричке. Автобусные садовые маршруты будут ходить с 1 мая, правда, некоторые перевозчики уже возят любителей огородов до места. Например, в поселок Карьер.

– Отдельно хочу сказать про дачные маршруты из Советского округа на Левобережье, их у нас два. Мост возле Телецентра сейчас на ремонте, там могут быть пробки. Из-за них нарушается схема движения садовых автобусов. В том числе для дачников, живущих в Кировском округе. Чтобы этого избежать, мы предложили сделать отстойник для этих автобусов где-нибудь на Ватутина. Садовые автобусы, стартующие оттуда, будут ходить по расписанию, – отметил Виктор Бобырь.

Напомним, что ранее «Омск-информ» писал, что директор департамента транспорта мэрии Омска Вадим Кормилец рассказал все о запуске автобусов по дачным маршрутам.