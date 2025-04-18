Автобусы для дачников пойдут строго по утвержденному расписанию.

Директор департамента транспорта мэрии Омска Вадим Кормилец рассказал о запуске автобусов по дачным маршрутам. Садоводы просили запустить автобусы раньше 1 мая – обычной даты старта пассажирских перевозок к СНТ, но в дептрансе заявили, что это невозможно.

– Пассажирское предприятие № 8 выиграло контракт на семь садовых сезонных маршрутов, по условия контракта мы не могли начать раньше перевозки, – цитируют Кормильца «Вести Омск».– С 1 мая по 11-е будет только три рабочих дня, можно будет успеть все сделать.

Семь садовых маршрутов – это № 71, 112, 131, 139, 141, 171 и 178. Кроме того, до ближайших садовых товариществ будут продлены три городских маршрута – 34-й, 90-й и 119-й. Одновременно на них будет увеличено количество подвижного состава.

Также есть четыре маршрута, обслуживаемых частными перевозчиками. Они в той или иной степени на своих маршрутах начали доезжать до дач.

– Есть отличие от прошлого года в маршруте 139-го автобуса. Ранее он отправлялся в сторону СНТ «Нефтехимик» от остановки «Улица Дружбы», в этом году маршрут был немного изменен и продлен. Отправляется он от остановки «Поселок Ермак», – сказал Кормилец.

Что касается пригородных и межмуниципальных маршрутов, то за них отвечает региональный Минтранс. Узнавать о движении автобусов можно по телефону 35-70-00, доб. 12-015.