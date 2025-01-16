Рейсы курсировали до Колосовки и Новомосковки.

В министерстве транспорта Омской области заявили о прекращении действия разрешений на перевозки по двум межмуниципальным маршрутам. Это произошло после соответствующего обращения перевозчиков.

Рейсы прекращены с 13 января. По ним объявят конкурс на поиск новых перевозчиков. В частности, речь идет о маршруте № 1089 Омск – Колосовка. Перевозчик, не пожелавший возить в данном направлении, работал с лета прошлого года.

Компания ООО «Дилижанс» возила по маршруту № 910 Омск – Ростовка – Новомосковка свыше 8 лет.

Оба рейса ежедневные. Конкурсы по ним пройдут в феврале.