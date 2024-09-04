Самбиста рисует новосибирская художница.
На стене здания министерства спорта Омской области (Мира, 1а) появился портрет самбиста и тренера Александра Пушницы. Его рисует новосибирская художница Айгуль Омуралиева.
– Александр Михайлович был настоящей звездой и легендой омского и мирового самбо. Мы решили отдать дань уважения великому спортсмену, ведь, когда мы говорим Пушница, имеем в виду самбо, а когда говорим самбо, имеем в виду Пушницу. Наш долг – развивать заложенные им традиции, продолжать его дело, – отметил министр спорта Омской области Иван Колесник.
Александр Пушница – заслуженный мастер спорта СССР по самбо, 3-кратный чемпион и серебряный призер чемпионатов мира, 3-кратный обладатель Кубков мира, 2-кратный чемпион Европы, 9-кратный чемпион СССР, 7-кратный чемпион РСФСР, 3-кратный победитель Спартакиады народов СССР, почетный гражданин города Омска. Пушница создал в Омске клуб «Самбо-2000», где занимались тысячи юных спортсменов. Десятки из них стали мастерами спорта по самбо и дзюдо.
Пушница умер 27 января 2023 года.