Его будут использовать для проведения соревнований и, возможно, для производства спортивной одежды.
Дочь омского спортсмена Александра Пушницы, который скончался в прошлом году, зарегистрировала его имя в качестве товарного знака. Как сообщает «НГС55», 24-летняя Мария Пушница не исключает, что имя ее отца появится на спортивной одежде, но в первую очередь товарный знак будут использовать для проведения соревнований по самбо.
– Очень рады, что мэрия и областное правительство продолжают традицию проведения в Омске Всероссийского турнира имени моего папы. В дальнейшем хотелось бы, возможно, расширить его границы – проводить соревнования и среди детей. Поскольку я сама работаю детским тренером, мне очень интересна тема детского спорта. Есть также желание выпускать спортивную одежду собственного пошива под брендом «Александр Пушница», – рассказала Пушница.
Напомним, почетный гражданин Омска, трехкратный чемпион мира по самбо Александр Пушница умер 27 января. Ему было 73 года. В последние годы он боролся с онкологией.