Уже второй раз подобный турнир проходит в Чили, где помнят прославленного омского самбиста.

Уже второй раз подобный турнир проходит в Чили, где помнят прославленного омского самбиста.

В Чили прошел уже второй турнир по самбо памяти Александра Пушницы. Впервые эти соревнования провели в прошлом году, буквально через месяц после смерти прославленного омского самбиста.

На этот раз участники соревновались как в спортивном, так и в боевом самбо, сообщает телеграм-канал омского «Динамо».

Как подчеркнули организаторы, турнир является не только ярким фестивалем борьбы, но самое главное – данью памяти великого самбиста.

– Наследие Александра Пушницы является неиссякаемым источником вдохновения для любителей самбо, – говорит президент Чилийской национальной спортивной федерации самбо и боевых искусств Нельсон Ромеро. –Участники турнира с большим уважением почтили память легендарного спортсмена, а в состязаниях стремились показать лучшие результаты, подражая его мастерству и уникальному профессионализму. Заслуги этого выдающегося спортсмена впечатляют и мотивируют новое поколение атлетов. Для чилийских самбистов этот турнир представляет собой не только соревнование, а дань уважения самоотверженности, непревзойденному мастерству и увлеченности, которые Александр Пушница привнес в мир самбо.

Год назад Нельсон Ромеро вспоминал, как на чемпионате мира по самбо в 2017 году в Сочи чилийским спортсменам посчастливилось встретиться и пообщаться с Александром Пушницей лично, а также сфотографироваться с ним.

Напомним, что трехкратный чемпион мира, почетный гражданин города Омска Александр Пушница умер 27 января 2023 года.