Она появится на стене одного из корпусов Академии МВД.
Сегодня комитет по социальным вопросам Омского горсовета одобрил установку еще одной мемориальной доски с именем Александра Пушницы. Она появится на стене одного из корпусов Академии МВД на улице Ленина. Учебное заведение согласилось взять на себя все расходы.
Окончательное решение об установке доски депутаты примут на ближайшем пленарном заседании. Отметим, что в июле в Омске уже одобрили мемориальную доску с именем Пушницы на стене дома, где жил спортсмен. Здание располагается на улице Орджоникидзе. На стене здания министерства спорта Омской области (Мира, 1а) также появился портрет самбиста.
Александр Пушница (1 ноября 1949 – 27 января 2023) – самый титулованный советский самбист, заслуженный мастер спорта СССР, девятикратный чемпион СССР, трехкратный победитель Спартакиады народов СССР, двукратный чемпион Европы, трехкратный победитель первенств мира. Вице-президент Всемирной федерации самбо.