Сардана Авксентьева поддержала для них сдачу экзамена по русскому языку и истории. По результатам решать дальнейшее их пребывание в стране.

Депутат партии «Новые люди» Сардана Авксентьева выступила с инициативой выдворять из России мигрантов, не проявивших уважение к стране. В частности, завалившие экзамен по русскому языку и истории нашего государства.

По ее мнению эта мера должна распространяться не только на тех, кто оформляет патент на работу, но и на членов семей мигрантов. В случае если они не сдают экзамен в течение 3 месяцев после въезда в Россию, то их депортируют без права повторного въезда. Такой же экзамен ждет всех, кто только планирует приехать в страну на заработки.

Помимо этого, Сардана Авксентьева предложила обязывать иностранцев сдавать биометрические и дактилоскопические данные еще до пересечения границы. Сейчас эта мера распространяется только на трудовых мигрантов, которые планируют провести в России больше трех месяцев и получают патент на работу. По мнению депутата партии «Новые люди», такая мера способна сделать безопасными улицы российских городов.

Напомним, что ранее член «Новых людей», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков тоже выступал с инициативой отностительно мигрантов. Он требовал поднять патент для мигрантов до 200 тысяч рублей в год и отменить специальные карты болельщиков для футбольных фанатов. По его мнению, эти средства рациональнее было бы использовать для разработки системы ID для иностранных приезжих.

– Зачем у нас продолжают тратить бюджетные деньги на Fan ID? Стадионы у нас самое небезопасное место в стране? Нет, конечно. В городе зайдите в любой спальный район. Там людям вечером страшно выпускать детей на улицу. Я считаю, что нужно сворачивать программу Fan ID. И вводить «Мигрант ID». От этого будет реальная польза, – высказался Владислав Даванков.

Статистика Следкома отражает сложившуюся тенденцию среди мигрантов. В 2023 году было расследовано 31 тысяча уголовных преступлений с участием приезжих. Тогда как в 2024 году на 25 % увеличилось число развратных действий в отношении детей и на 55 % – количество преступлений экстремистской направленности со стороны мигрантов. После этого Госдума начала разработку сразу нескольких законопроектов, которые наведут порядок в сфере миграции.