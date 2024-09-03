Для контроля этого вопроса организуют рабочую группу, состоящую из представителей мэрии, Минэнерго, надзорных органов, ТГК-11.

Мэр Омска Сергей Шелест посетил ТЭЦ-5, чтобы выяснить о ходе подготовки ресурсоснабжающей организации к отопительному сезону. Глава города встретился с заместителем руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Олегом Демидовичем и исполняющим обязанности прокурора Омска Александром Лазарчуком.

– Как заверяют представители ТГК-11, капитальные и текущие ремонты оборудования идут по графику. С финансированием тоже проблем нет. Прорабатывается вопрос о переводе ремонтного персонала станции на круглосуточный режим. Однако есть ряд задач, которые требуют последовательной, системной работы и постоянного контроля, – сообщил в своем телеграм-канале мэр города Омска Сергей Шелест.

Он также отметил, что на встрече было принято решение сформировать рабочую группу, в которую войдут представители администрации города, регионального минэнерго, надзорных органов, непосредственно ТГК-11. Благодаря такому комплексному подходу можно будет буквально в ежедневном режиме наблюдать, как продвигается подготовка омских ТЭЦ к работе в зимний период.

Сергей Шелест особо подчеркнул, что эта тема находится на контроле главы региона Виталия Хоценко.