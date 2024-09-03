Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Для контроля этого вопроса организуют рабочую группу, состоящую из представителей мэрии, Минэнерго, надзорных органов, ТГК-11.

Мэр Омска Сергей Шелест посетил ТЭЦ-5, чтобы выяснить о ходе подготовки ресурсоснабжающей организации к отопительному сезону. Глава города встретился с заместителем руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Олегом Демидовичем и исполняющим обязанности прокурора Омска Александром Лазарчуком.

– Как заверяют представители ТГК-11, капитальные и текущие ремонты оборудования идут по графику. С финансированием тоже проблем нет. Прорабатывается вопрос о переводе ремонтного персонала станции на круглосуточный режим. Однако есть ряд задач, которые требуют последовательной, системной работы и постоянного контроля, – сообщил в своем телеграм-канале мэр города Омска Сергей Шелест.

Он также отметил, что на встрече было принято решение сформировать рабочую группу, в которую войдут представители администрации города, регионального минэнерго, надзорных органов, непосредственно ТГК-11. Благодаря такому комплексному подходу можно будет буквально в ежедневном режиме наблюдать, как продвигается подготовка омских ТЭЦ к работе в зимний период.

Сергей Шелест особо подчеркнул, что эта тема находится на контроле главы региона Виталия Хоценко.

·Политика

Для контроля этого вопроса организуют рабочую группу, состоящую из представителей мэрии, Минэнерго, надзорных органов, ТГК-11.

Мэр Омска Сергей Шелест посетил ТЭЦ-5, чтобы выяснить о ходе подготовки ресурсоснабжающей организации к отопительному сезону. Глава города встретился с заместителем руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Олегом Демидовичем и исполняющим обязанности прокурора Омска Александром Лазарчуком.

– Как заверяют представители ТГК-11, капитальные и текущие ремонты оборудования идут по графику. С финансированием тоже проблем нет. Прорабатывается вопрос о переводе ремонтного персонала станции на круглосуточный режим. Однако есть ряд задач, которые требуют последовательной, системной работы и постоянного контроля, – сообщил в своем телеграм-канале мэр города Омска Сергей Шелест.

Он также отметил, что на встрече было принято решение сформировать рабочую группу, в которую войдут представители администрации города, регионального минэнерго, надзорных органов, непосредственно ТГК-11. Благодаря такому комплексному подходу можно будет буквально в ежедневном режиме наблюдать, как продвигается подготовка омских ТЭЦ к работе в зимний период.

Сергей Шелест особо подчеркнул, что эта тема находится на контроле главы региона Виталия Хоценко.