Омск-Информ
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·Общество

Подрядчики обновят оба выхода и тоннель.
Аукцион на ремонт выхода из подземного перехода  к парку Победы в Омске выиграла местная индивидуальная предпринимательница Наталья Ваккер. Сегодня с ней заключили контракт по начальной цене – 11,07 млн рублей, т. к. она оказалась единственной участницей аукциона.
Ранее власти выбрали подрядчиков, которые отремонтируют другие части перехода. Выход к Птичьей гавани также обновит Наталья Ваккер за 13,7 млн рублей. Тоннель перехода за 2,2 млн рублей отремонтирует ООО «Лидер Плюс» из Русско-Полянского района.
За 27 млн тоннель и стены выходов облицуют гранитными плитами. На ступенях сделают противоскользящее покрытие и опорные устройства для инвалидов.
·Общество

Подрядчики обновят оба выхода и тоннель.
Аукцион на ремонт выхода из подземного перехода  к парку Победы в Омске выиграла местная индивидуальная предпринимательница Наталья Ваккер. Сегодня с ней заключили контракт по начальной цене – 11,07 млн рублей, т. к. она оказалась единственной участницей аукциона.
Ранее власти выбрали подрядчиков, которые отремонтируют другие части перехода. Выход к Птичьей гавани также обновит Наталья Ваккер за 13,7 млн рублей. Тоннель перехода за 2,2 млн рублей отремонтирует ООО «Лидер Плюс» из Русско-Полянского района.
За 27 млн тоннель и стены выходов облицуют гранитными плитами. На ступенях сделают противоскользящее покрытие и опорные устройства для инвалидов.